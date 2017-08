Serie D: Varese-Como alla seconda. Subito Pro Patria-Lecco

Foto varie di calcio

Segnatevi subito le date più attese, quelle del derby tra Varese e Como che torna nella prossima stagione (già alla seconda giornata) dopo alcuni anni di assenza. Andata a Masnago il 10 settembre, ritorno al Sinigaglia domenica 14 gennaio.

Il verdetto è stato emesso quest’oggi dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha stilato i calendari della stagione 2017-2018 a pochi giorni dalla composizione dei gironi, avvenuta venerdì scorso (QUI l’articolo).

L’esordio, per tutti i gironi, avverrà come previsto domenica 3 settembre: i biancorossi troveranno subito il Borgaro Torinese in trasferta mentre la Pro Patria – nel girone B – sfiderà immediatamente il Lecco allo “Speroni”. Varesina e Caronnese (entrambi nel gruppo A) inizieranno il proprio cammino rispettivamente contro il Derthona (in casa) e l’Olginatese sul campo dei lecchesi. Tornando brevemente nel girone B, esordio esterno a Lumezzane per la Bustese Milano City.

Varesina e Caronnese disputeranno il primo match “interprovinciale” alla terza giornata, l’infrasettimanale di mercoledì 13, nel giorno in cui il Varese sarà in campo a Casale Monferrato. Alla 10a di campionato – 22 ottobre e 25 febbraio – ci sarà invece Varese-Caronnese con andata al “Franco Ossola” e ritorno al “Comunale”.

Il match tra Pro Patria e Bustese è in programma il 15 ottobre (7a del girone B) con andata allo “Speroni”; ritorno al “Battaglia” il 18 febbraio.

L’andata si concluderà il 17 dicembre (stessa data per tutti i gironi) con un’interessante Varese-Varesina a Masnago. Nella stessa giornata la Pro Patria sarà di scena a Scanzorosciate. Il ritorno si chiuderà il 6 maggio 2018.

Le differenze nel numero delle giornate tra il girone A e il girone B sono dovute al diverso numero di squadre iscritte nei due raggruppamenti, rispettivamente 20 e 18. Per questo motivo Varese, Varesina e Caronnese disputeranno anche quattro turni infrasettimanali: il 13 settembre (3a), il 18 ottobre (9a), il 17 gennaio (22a) e il 21 febbraio (28a).

Il campionato resterà inoltre fermo tra il 17 dicembre e il 7 gennaio e osserverà due domeniche di riposo l’11 marzo e il 1° aprile.