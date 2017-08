Serie D: Varese e Como insieme, Pro Patria nel girone B

Foto varie di calcio

Dopo un gestazione lunghissima (annuncio programmato alle 16 e avvenuto alle 17,50) dovuta, pare, al ripescaggio del Rende in Serie C, la Lega Nazionale Dilettanti ha partorito i gironi del prossimo campionato di Serie D.

E ha deciso che l’attesissimo derby tra Varese e Como, quest’anno ci sarà: biancorossi e biancoazzurri sono stati inseriti nel Girone A con Varesina e Caronnese mentre la Pro Patria sarà di nuovo nel Girone B. Nove in totale i raggruppamenti in cui sono state suddivise le squadre partecipanti: il gruppo A sarà a 20 squadre mentre gli altri comprenderanno 18 formazioni.

GIRONE A: PIEMONTE E MEZZA LOMBARDIA

L’impianto dei due raggruppamenti in cui sono comprese le nostre squadre è simile a quello dello scorso anno: Lombardia divisa in due con una parte delle squadre opposte alle piemontesi e un’altra parte completata dalle trentine.

Insieme a Varese, Varesina e Caronnese ci sono quindi la neopromossa Arconatese, Como, Folgore Caratese, Inveruno, Olginatese, Oltrepovoghera, Pavia, Pro Sesto e Seregno. Le piemontesi sono invece Borgaro Torinese, Borgosesia, Bra, Casale, Castellazzo Bormida, Chieri, Derthona e Gozzano.

GIRONE B: CON LA PRO ANCHE LA BUSTESE

La divisione tra le squadre della nostra regione ha per forza di cose tolto dal calendario alcune sfide tra formazioni vicine. Il derby che manca è senz’altro Varese-Pro Patria, ma anche Lecco e Olginatese sono state messe in gruppi differenti. Con i Tigrotti ci sarà anche la ambiziosa Bustese Milano City di mister Cusatis.

Nel dettaglio il girone B è composto anche dalle lombarde Caravaggio, Ciliverghe Mazzano, Ciserano, Crema, Darfo Boario, Grumellese, Lecco, Lumezzane, Pergolettese, Pontisola, Rezzato, Scanzorosciate e Virtus Bergamo. Le trentine sono Dro Alto Garda, Levico e Trento.

ATTESA PER I CALENDARI

Soddisfatta, finalmente, l’attesa per la composizione dei gironi (arrivare all’11 agosto è assurdo per centomila motivi), sale ora quella della compilazione dei calendari. Salvo slittamenti ulteriori il programma delle partite dovrebbe essere comunicato a breve termine, nella giornata di giovedì 17 agosto. Anche perché domenica 3 settembre si inizia a giocare per i tre punti…