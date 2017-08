Sfugge al controllo e mostra i genitali ai Carabinieri

Nella tarda serata di ieri a Busto Arsizio i Carabinieri hanno deferito in stato libertà per resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e minacce un cittadino tunisino, 22enne, residente a Busto Arsizio, disoccupato e pregiudicato per spaccio, regolare sul territorio nazionale;

Il giovane, in Piazza Manzoni, si è rifiutato di sottoporsi ad un normale controllo da parte dei miliari, fuggendo verso un esercizio commerciale di generi alimentari poco lontano. Lì si è abbassato gli indumenti mostrando ai carabinieri i propri genitali, in chiaro segno di spregio. Non contento ha tentato di scagliarsi contro gli stessi, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata.

Nel corso della successiva perquisizione personale il medesimo soggetto veniva trovato in possesso di un coltello di genere proibito. L’arma bianca e’ stata sequestrata.