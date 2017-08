Si cerca il bimbo sparito (che oggi compie 5 anni)

Sono in corso in queste ore le ricerche del piccolo Christian, il bimbo di 5 anni che abita con i nonni a Mornago, sparito insieme alla madre sabato scorso durante una passeggiata a Varese.

La madre, una donna russa, poteva vedere il figlio solo due volte alla settimana e alla presenza di un’assistente sociale, ma ha portato via il piccolo con uno stratagemma: dopo essere entrati da Mc Donald’s, in via Morosini a Varese, ha chiesto all’educatrice presente se poteva guardarle la borsa mentre si recava in bagno con il bambino.

Ma in realtà ha fatto perdere le sue tracce, mentre dentro la borsetta non aveva inserito portafoglio e documenti, bensì bottiglie di plastica e carta straccia.

I nonni del bimbo già da sabato sera hanno sporto denuncia ai carabinieri di Varese. Il padre ha scritto diversi appelli su Facebook, mentre i carabinieri hanno avviato le ricerche del piccolo e della madre.

La storia è complessa, ma si può riassumere in alcuni passaggi chiave. I termini dell’affido del bimbo sono regolati dal tribunale di Torino, dove il piccolo risiedeva. I genitori non hanno trovato un accordo e dunque è intervenuta l’autorità giudiziaria. Nel febbraio del 2017 il giudice ha in pratica stabilito, con un decreto provvisorio, che il bimbo venisse affidato ai servizi sociali del comune di Mornago, decidendo altresì che i “collocatari” fossero i due nonni paterni.

Nel contempo ha stabilito che la madre potesse vedere il figlio ma con un regime di visite protette, e dunque sempre alla presenza di un assistente sociale del comune al quale è stato chiesto di individuare le modalità delle visite protette. La famiglia ha riferito che le visite erano due alla settimana. Sabato scorso, quando si è verificata la sparizione, a Varese era in corso uno dei momenti dedicati al contatto tra madre e figlio, ma sempre con la presenza di un assistente del comune.

Altri due dati sono importanti per la vicenda. Il primo è che oggi, 21 agosto, è il compleanno del bambino sottratto e dunque il sospetto è che la madre in qualche modo volesse passare con lui questa giornata. Il secondo è che il 14 settembre è in programma una nuova udienza al tribunale di Torino sulla vicenda. Secondo quanto ci ha spiegato il legale della famiglia paterna, Anna Concoreggi, si tratta però solo di una udienza di “monitoraggio” sul regime di affidamento scelto dal tribunale, in questa complicata situazione. Uno step, dunque, per valutare se le cose stessero procedendo per il meglio.

A Mornago i nonni e il padre del bimbo aspettano con ansia notizie dai carabinieri.