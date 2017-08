Si chiude la festa di Ferragosto di Bizzozero, i numeri della lotteria

via Morosini

Si è chiusa la festa di Ferragosto di Bizzozzero. E come da tradizione sono stati resi noti i numeri della lotteria che vedeva come primo premio una Vespa Primavera 50. Ma non solo, vi erano in palio anche una Smart Box in Europa, una Mountain Bike e molti altri premi.

Ecco l’elenco dei numeri estratti: 7587, 2563, 2054, 5747, 7876, 9131, 6358, 1292, 1558, 1855, 3375, 4177, 2401, 5259, 0254.

I premi potranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data dell’estrazione (16 Agosto) presso la pasticceria “LE DELIZIE” – p.za S. Evasio 5 – Bizzozero (VA) – Tel. 0332-26.37.89.