Si è spento Emilio De Bernardi, per vent’anni sindaco del paese

Foto varie

Si è spento nella notte Emilio De Bernardi, storico sindaco del Comune di Morazzone. A trovarlo è stata la figlia, medico condotto in paese, nella sua casa di via Caronaccio. De Bernardi è morto all’età di 92 anni.

In paese era conosciuto da tutti anche per il suo lunghissimo impegno politico e amministrativo durato ben 34 anni. De Bernardi era nato nel 1925 a Marchirolo. Di professione imprenditore artigiano nel settore degli elettrodomestici, dopo la guerra è entrato nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana, partito politico in cui è rimasto fino all’inizio della seconda repubblica.

Nel lontano 1975 cominciò la sua avventura amministrativa e per dieci anni ricoprì un ruolo nelle giunte delle amministrazioni Magnani e Belli. Nel 1985 fu lui a diventare sindaco, carica che ricoprì fino al 2004, divenendo il primi cittadino più longevo della storia morazzonese.

Nel 2004 si ricandidò e venne nuovamente eletto tra i banchi del consiglio comunale, cosa che non gli riuscì nel 2009. A lui è legato lo sviluppo del paese di Morazzone per più di mezzo secolo. Con la sua morte raggiunge la sua amata moglie.

Il rosario è fissato per giovedì 31 agosto alle 20.30 mentre il funerale venerdì 1 settembre alle 10 alla chiesa parrocchiale di S.Ambrogio.