Si pedala in Valmarchirolo per il trofeo “Sax Bar”

Un pomeriggio dedicato al ciclismo a Marchirolo, dove domenica 27 agosto si svolgerà la gara “Trofeo Sax Bar”.

La manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva A.C.D. Lavena Coop Ponte Tresa, prenderà il via alle 13.30, con partenza e arrivo in via Fratelli Sapori nei pressi del Sax Bar.

L’Amministrazione comunale ricorda che dalle 13 in via Fratelli Sapori, via San Pietro, via E. Pellini e viale delle Rimembranze sarà vietato transitare e sostare per permettere lo svolgimento della gara ciclistica.

Nel programma della giornata anche una dimostrazione di handbike curata dalla PolHa di Varese (alle 15) e la gara riservata ai giovanissimi con partenza alle 15.30.