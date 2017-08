Si ribalta con l’auto, 21enne in ospedale

Investimento in via San Vito

Un giovane di 21 anni questa mattina,mercoledì 30 agosto, si è ribaltato con la sua auto lungo via Colombo nella zona industriale di Gorla Minore. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti per liberare il ferito dall’auto.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. Il giovane è stato trasportato in codice verde in ospedale a Castellanza.