Si schianta con l’auto, ubriaco ma illeso

Lo scorso 10 agosto aveva denunciato alla Stazione Carabinieri di Trezzano sul Naviglio lo smarrimento della propria patente di guida. Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Parabiago (MI) gliel’hanno definitivamente portata via (foto di repertorio).

Era andato a sbattere da solo contro le barriere di protezione del marciapiedi, facendo ruotare l’auto che si era fermata a centro strada in curva, non marciante.

Arrivati immediatamente i Carabinieri inviati dalla Centrale Operativa su segnalazione di alcuni cittadini, hanno trovato un 22enne di Trezzano che, dolorante, era evidentemente non proprio sobrio.

Nell’attesa dei soccorsi richiesti dai militari, l’accertamento con alcool test ha fugato ogni dubbio: il tasso alcoolemico era di ben 1.9 g/l a fronte dello 0.5 consentito.

L’autovettura, di proprietà della madre, è stata fatta recuperare e trasportata presso il suo domicilio dal carro attrezzi mentre il permesso provvisorio di guida, che gli era stato consegnato dai Carabinieri di Trezzano all’atto della denuncia di smarrimento, ritirato.

Il ragazzo è stato poi accompagnato presso l’ospedale di Legnano dove è stato medicato e giudicato guaribile in 5 giorni. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per la guida in stato di ebbrezza alcoolica.