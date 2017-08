Si sveglia di notte e sorprende il ladro alla porta

busto arsizio varie

Svegliata in piena notte dai rumori che provenivano dalla porta di casa, chiama la polizia che sorprende un pregiudicato nella cantina condominiale.

Erano le 3.30 della notte appena trascorsa quando la volante della Polizia di Stato è intervenuta in via Cardinal Tosi a Busto Arsizio su richiesta di una donna che, svegliatasi di soprassalto, attraverso lo spioncino della porta di ingresso aveva visto un uomo, vestito di scuro e con uno zainetto giallo sulle spalle, che dopo aver armeggiato intorno alla maniglia del suo appartamento si era allontanato scendendo le scale.

Una rapida perlustrazione del condominio ha infine condotto i poliziotti nelle cantine, dove gli agenti hanno trovato, vestito e accessoriato nel modo descritto dalla donna, un noto pregiudicato italiano di 37 anni, residente a Busto presso tutt’altro indirizzo ma ultimamente senza fissa dimora. Alla domanda di cosa facesse lì, l’uomo ha risposto che aveva scelto quel posto per dormire.

Difficile credergli, tanto più che di recente il pregiudicato è stato identificato dal commissariato di via Foscolo come l’autore di un furto con scasso, risalente allo scorso mese di dicembre, in uno studio di professionisti dal quale aveva asportato denaro, un computer e altri oggetti di valore non accorgendosi di essere stato ripreso dalle telecamere.

Anche questa notte il trentasettenne è stato quindi denunciato per tentato furto in abitazione.