Sicurezza, La Destra incontra i dipendenti Carrefour

Il Circolo Destra Italiana di Varese in merito ai problemi di sicurezza dei lavoratori, dipendenti dei supermercati Carrefour, ha incontrato il responsabile del Sindacato Snalv per avere i necessari chiarimenti in merito alle denunce avanzate dai lavoratori su questo tema.

A prescindere dalla scelta industriale, tutta italiana, in quanto la francese Carrefour non tiene aperti i negozi in orario notturno, la protesta quindi la richiesta di chiusura dei punti Carrefour oltre il normale orario di tutti i negozi è da noi condivisa e sostenuta.

Come è condivisa e sostenuta la richiesta della chiusura domenicale dei supermercati. Il problema orario di lavoro, oltre ad essere una mera e giusta rivendicazione di carattere sindacale si sposa purtroppo con la mancanza della necessaria sicurezza ambientale.

L’azienda e la pubblica sicurezza non sono in grado di garantire l’incolumità di chi presta il proprio lavoro in orario notturno e ne abbiamo avuto gli esempi quindi i punti vendita situati in particolari zone sensibili, come può essere P.zza Trento devono restare chiusi.

F.Marcello