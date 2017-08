Silighini: \"Ecco il masterplan per il parco Luraland\"

“Abbiamo consegnato il masterplan richiesto dal Comune inerente il progetto del parco giochi “Lurand” chiedendo un parere all’Amministrazione. Ci serve averlo il più presto possibile in modo da conoscere la compatibilità con le idee che ha il Comune sull’area dell’ex Isotta Fraschini. Il parere per noi sarà vincolante e dobbiamo averlo il prima possibile in modo da poter far pervenire un’offerta alla proprietà in vista dell’asta prevista il 19 settembre”.

Luciano Silighini Garagnani è determinato a portare avanti il suo progetto di realizzazione di un parco di divertimenti a tema nell’area dismessa tra via Varese e via Milano.

Sarà un parco di 20 mila metri immersi nel verde “con strutture ecosostenibili costruite a dimensione dei bambini ma anche delle fasce più deboli della società”. Sarà una lunga “foglia” fatta di viali ombreggiati tra giostre e attrazioni dedicate al criceto Amaretto e ai suoi amici. “Toglieremo un’area abbandonata allo spaccio di droga restituendolo alle famiglie e al turismo” rimarca l’ideatore. Spazio anche per la storia cittadina: “Nel progetto manteniamo viva la tradizione industriale della zona con l’angolo della “città dei mestieri” dove giochi a tema saranno incentrati sulle attività storiche dell’area. Un grande teatro ospiterà gli spettacoli delle mascotte del parco e in ogni angolo delle vie troveranno spazio richiami a ciò che rappresenta la storia di Saronno”.