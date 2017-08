Soccorso e ricerca persone: alla Rasa un corso per entrare nelle squadre Ust

Unità di soccorso tecnico e ricerca persone - UST

Il gruppo Unità di soccorso tecnico – Ust di Varese, organizza a partire dall’autunno un nuovo corso per diventare Tecnici di Ricerca ed entrare a far parte dell’Unità Soccorso Tecnico – Ricerca e Soccorso Persone.

Il corso sarà presentato martedì 12 settembre alle 21 al Villaggio Cagnola, sede del Parco Campo dei Fiori, in località Rasa di Varese.

Il percorso formativo inizierà dopo le selezioni previste ad inizio ottobre e si svilupperà in tre moduli fino alla fine di dicembre.

Gli operatori si formeranno nelle tecniche di ricerca, movimentazione in ambiente, psicologia del disperso, attrezzature e materiali di soccorso, cartografia e orientamento. Al termine del corso inizierà poi un periodo di tirocinio di 6 mesi in cui i nuovi tecnici affronteranno moduli specifici di accreditamento, come il BLSD (Basic Life Support & Defibrillation, il primo soccorso con l’uso del defibrillatore semiautomatico) e l’uso di barelle tecniche, l’impiego della termocamera, meteorologia, tecniche di ricerca miste, nozioni di polizia giudiziaria.

“​Siccome la ricerca delle persone si svolge sempre in condizioni di operatività in ambiente esterno, boschivo, campestre e di montagna, con condizioni di caldo o freddo in rapporto al periodo dell’anno, il corso – spiegano gli organizzatori – è indirizzato a persone con una buona preparazione fisica e che amino ogni tipologia di attività outdoor, come il trekking, l’arrampicata, l’alpinismo o appartengano al settore del soccorso sanitario”.

Durante la serata del 12 settembre gli interessati potranno avere tutte le informazioni necessarie.

Ulteriori informazioni e il link per scaricare il modulo di partecipazione sul sito di Ust