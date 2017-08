Sofia e Chiara, un cento e lode che le ha portate nello “spazio”

Sofia e Chiara hanno potuto partecipare al programma "Dote merito" di Regione Lombardia che ha permesso loro di visitare il Kazakistan, assistere al lancio della Soyuz e parlare via Skype con l'astronauta italiano Paolo Nespoli, impegnato nella missione p

Sofia Cella e Chiara Fontanel hanno 20 anni e vivono a Gallarate. L’anno scorso hanno conseguito la maturità con la votazione di 100 e lode e hanno avuto la possibilità di beneficiare dell’iniziativa “dote merito” della Regione Lombardia.

Un’esperienza straordinaria che hanno voluto condividere con i lettori di Varesenews e che le ha portate in Kazakistan, terra lontana e affascinante dove hanno potuto partecipare ad una serie di eventi che porteranno con loro per sempre.

La Regione stanzia fondi per l’organizzazione di esperienze, in Italia o all’estero, che vengono messi a disposizione degli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato e agli studenti delle classi terze e quarte di IeFP con una votazione finale di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale.

Tra le varie esperienze proposte, loro e altri 38 ragazzi hanno scelto il viaggio in Kazakistan, organizzato dalla Fondazione Collegio delle università milanesi.

Il viaggio si è svolto dal 24 luglio al 3 agosto, e hanno visitato la capitale, Astana, EXPO “Future Energy”, l’antica capitale Almaty e il territorio circostante. Quello che non dimenticheranno mai è l’incredibile opportunità di interagire in videoconferenza Skype con l’astronauta Paolo Nespoli e di assistere, il 28 luglio, al lancio della Soyuz, dalla base spaziale di Baikonur.

Un’estate da ricordare quella di Sofia e Chiara, premiate per il loro impegno scolastico in un Paese che non sempre sa valorizzare il merito.