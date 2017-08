“Sono qui per lavoro, ha una stanza? Poi scappa senza pagare”

Foto varie

“Vorrei raccontare cosa mi è successo al solo scopo di mettere in guardia chi come me potrebbe finire nella rete di questo giovane e astuto truffatore“. Comincia così la telefonata arrivata in redazione sabato mattina, 19 agosto. L’uomo al telefono si presenta, ci dà le sue generalità e spiega nei dettagli la vicenda, ma chiede di restare anonimo per evitare ripercussioni e soprattutto perché c’è un’indagine in corso.

L’uomo ha un B&B in provincia: “Nel fine settimana mi ha chiamato questa persona, un giovane sui 32 anni, chiedendomi se c’era posto nella struttura per un paio di notti. Gli ho detto di sì ma ho chiesto che al suo arrivo mi pagasse in contanti e non con carta di credito o altre forme di pagamento. Ho imparato ad essere molto cauto e sono piuttosto sospettoso. Lui mi ha garantito un bonifico: mi ha fornito estremi, che poi ho scoperto essere falsi, e dopo qualche giorno dalla sua partenza ho avuto conferma dei miei sospetti, non aveva mai versato un soldo“.

In realtà la vicenda è molto complessa, il giovane pare un truffatore di professione: in molti articoli si parla di lui (qui ne trovate uno di Ravenna Today); in altre occasioni si era finto un Dj impegnato a raccogliere fondi per improbabili serate di beneficenza.

Anche una volta sbarcato nel Varesotto pare si sia inventato una raffica di bugie per restare nella struttura che lo ospitava e spillare soldi al titolare: “Si è anche offerto di comprare una lavatrice professionale, a prezzo vantaggioso, a mio nome da un suo amico fidato: io dovevo ovviamente anticipargli la cifra, cosa che non ho fatto”.

Quando l’albergatore ha capito chi aveva di fronte ormai era troppo tardi, ha chiamato i carabinieri e ha fatto denuncia: “Ho detto addio ai soldi di quelle due notti – spiega – ma voglio mettere in guardia quelli che fanno il mio lavoro e hanno ristoranti o alberghi: a quanto pare sono la sua preda preferita. Mangia e dorme poi non paga. Ha 32 anni e viaggia su una Bmw: dice che gira molto per lavoro, ma un lavoro, mi pare evidente, non ce l’ha”.