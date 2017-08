Sosta selvaggia, in Piazza Piave il comune mette i paletti

Voldomino Superiore

Sosta selvaggia a Luino, e il comune usa rimedi forti: l’amministrazione comunale ha deciso di installare infatti dei paletti dissuasori della sosta a Voldomino

«Anche in questi giorni di festa piazza Piave a Voldomino viene occupata da auto in sosta- Spiega Alessandro Casali, Vice Sindaco di Luino – Le continue segnalazioni per questa situazione divenuta oramai insostenibile, considerata l’esistenza di un ampio parcheggio attrezzato a pochi metri dalla piazza, ci porta ad agire con la posa di paletti che impediscano la sosta. Dopo la via Battisti e via Asmara, un altro intervento sara’ quindi necessario per la tutela dei pedoni e la circolazione dei veicoli».