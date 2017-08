Spazio Anteprima si trasferisce al Matteotti

Trasloco estivo per lo spazio giovani saronnese che lascerà la storica sede di viale Lombardia per occupare lo stabile comunale di via Avogadro ex sede del Cag Tam Tam. Nelle ultime settimane i ragazzi di Spazio Anteprima hanno impacchetto tutto il materiale che è stato portato nella nuova sede. L’operazione consentirà al Comune di risparmiare 25 mila euro all’anno di affitto.

La palazzina era vuota da qualche mese perchè prima del trasloco l’Amministrazione comunale ha realizzato una serie di interventi. “Per prima cosa c’è stata la messa in sicurezza con la rimozione dell’amianto dal tetto– spiega Francesco Banfi assessore al Commercio e alle Politiche Giovanili – completata dalla sistemazione dei sottotetti. Sono state poi realizzate nuove pareti di cartongesso ed è stata rinnovata la pavimentazione”.

“L’obiettivo – rimarca l’assessore in attesa della sistemazione interna degli spazi – è di riproporre progressivamente tutte le iniziative promosse nella precedente sede: dallo spazio officina, per favorire l’imprenditorialità giovanile, alle sale studio e prova”. Nella gestione di Spazioanteprima sarà in prima linea l’associazione “Il tassello” e i suoi 600 iscritti.