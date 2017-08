Sportitalia Cup, niente Varese, ci sarà la Pro Vercelli

Varese - Folgore Caratese 1-0

Venerdì 18 agosto il Varese avrebbe dovuto affrontare la Folgore Caratese e la Cremonese in un triangolare per l’assegnazione della Sportitalia Cup.

Come comunicato dalla società biancorossa, invece:

“Varese Calcio comunica che per questioni di Ordine Pubblico non parteciperà al triangolare in programma venerdì 18 agosto con Caratese e Cremonese“.

Al posto del Varese è stata invitata la Pro Vercelli, formazione di Serie B.

Intanto la campagna abbonamenti per la prossima stagione sarà chiusa in questi giorni, come segnalato nella nota societaria: