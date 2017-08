Stelle della musica, arriva l’Ensemble Perseidi

Foto varie

Tradizionale concerto della notte di San Lorenzo mercoledì 9 agosto alle ore 21.00, nella Chiesa di san Lorenzo ad Orino, inserito nella Rassegna Interpretando suoni e luoghi che, in collaborazione con il Comune di Orino, organizza da qualche anno questo seguitissimo appuntamento per salutare la notte delle stelle con la musica. Il concerto sarà un’occasione per unire la magia delle notti stellate di San Lorenzo ad una musica straordinaria in un’ambientazione suggestiva.

Ad esibirsi un trio tutto al femminile con due musiciste di origine polacca, con all’attivo concerti e collaborazioni in Italia e all’estero: l’Ensemble Perseidi formato da Joanna Piszczorowicz al violino barocco, Giulia Gillio Gianetta al violoncello e Zofia Koźlik al clavicembalo. In programma musiche di autori del barocco italiano e francese quali Bonporti, Platti e Le Claire.

Il concerto è ad ingresso libero grazie al finanziamento dalla Comunità Montana del Piambello e Comunità Montana Valli del Verbano. Al termine del concerto, in collaborazione con la Strada dei sapori delle Valli Varesine, sarà proposta una degustazione di prodotti locali a cura del caseifico di paglia di Azzio.

Programma

Francesco Antonio Bonporti (1672-1749)

Serenata VI in la maggiore

Largo, Paesana variata alla moderna, Chiusa-Presto

Giovanni Battista Somis (1686-1763)

Sonata I in fa maggiore

Largo, Allegro, Allegro

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Sonata I op.9 in la maggiore

Adagio, Allegro assai, Andante arpeggio sempre, Menuetto. Allegro moderato

Giuseppe Maria Perrone (fine XVII sec-?)

Sonata in re maggiore a violoncello solo e basso continuo

Adagio-[Allegro]-Grave-Allegro e Staccato

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Sonata a 3 in mi minore, WD 678

Adagio, Allegro, Sarabanda, Giga

GIULIA GILLIO

Giulia Gillio Gianetta ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 4 anni con il M° Antonio Mosca, per poi proseguire con il figlio Marco. Fin dall’età di 11 anni ha frequentato i corsi di violoncello barocco ai Festival Internazionali di Musica Antica di Daroca (Spagna), di Urbino e di Monteombraro con il M° Gaetano Nasillo. Con lo stesso ha ottenuto le lauree di I e II livello in violoncello barocco presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara con il massimo dei voti e menzione. Partecipa a numerose iniziative, sia in veste di solista che da orchestrale, come i concerti organizzati da: “Festival Musicale della Via Francigena”,

Accademia “Langhi” di Novara, Orchestra Femminile Italiana, Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano, Conservatorio di Novara, Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, Orchestra Sinfonica di Asti, Orchestra Teatro Coccia di Novara. Nel maggio del 2012 partecipa a una trasmissione di Radio Vaticana e nel 2014 all’inaugurazione del Museo del Violino di Cremona, come rappresentante del Conservatorio di Novara. Nel 2016 è stata selezionata per l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Italiani (diretta da Enrico Onofri, Vanni Moretto e Alessandro Quarta) e per la Theresia Youth Baroque Orchestra (diretta da Alfredo Bernardini, Chiara Banchini e Claudio Astronio).

JOHANNA PISZCZOROWICZ

Joanna Piszczorowicz violinista di origini polacche, inizia i suoi studi musicali all’Accademia di Musica di Lodz, dove ottiene la laurea magistrale in violino moderno sotto la guida del Maestro Michał Grabarczyk. Già allora scopre la sua vera passione per la musica antica. Ha studiato violino alla Hochschule der Kunste di Berna in Svizzera. Si sta specializzando in violino barocco. Dopo essersi diplomata al Conservatorio di Milano nella classe del Maestro Enrico Gatti continua di arricchire la sua passione presso Conservatorio di Bologna sempre sotto la sua guida. Ha al suo attivo numerosi concerti sul territorio europeo sia in orchestre ed ensemble di prestigio sia come solista. Collabora con la Capella di San Petronio a Bologna, Luthers Bach Ensemblea Groningen, Collezione Tagliavini di Bologna, Florileggium Vocis a Bari, Conservatorio di Como e la Civica Scuola di Musica di Milano. Ha collaborato con i musicisti come Ton Koopman, Marcello Gatti, Lorenzo Ghielmi, Stefano Montanari, Paul Esswood, Liuwe Tamminga, Alberto Grazzi.

Joanna ha vinto numerosi concorsi internazionali tra i quali Dolny Kubin in Slovacchia, Barletta in Italia, Breslavia in Polonia. È finalista di 6° Baroque music and Musicological Studies International Competition Prince Francesco Maria Ruspoli a Vignanello. L’utilizzo del suono del violino come una voce umana fa parte della sua concezione della musicalità così come lo sviluppo di colori, sfumature, chiaroscuri, forme e linee proprio come nella pittura, fanno parte della sua ispirazione.

ZOFIA KOZLIK