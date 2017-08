Foto varie

Le api sono responsabili dell’impollinazione di frutta e verdura sul pianeta e la loro scomparsa sarebbe un cataclisma per l’intero ecosistema.

Negli ultimi anni se ne parla sempre di più perché le api si stanno letteralmente decimando a causa di alcuni fattori, tra i quali le maggiori colpe sono da imputare ai pesticidi.

Tra le cause principali del declino delle api, infatti, ci sono i pesticidi dannosi usati nell’agricoltura industriale.Per questo Greenpeace ha lanciato una sottoscrizione per fare pressione verso il legislatore e bandire alcuni pesticidi in particolare.

Ecco il testo della petizione che si trova a questo link: