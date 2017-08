Festa in piazza Albinola tra musica, street food e birre artigianali

Foto varie

Tre giorni di street food dall’Italia e dal mondo, birre artigianali, ma anche musica, giochi per bambini e uno spettacolo di coreografie e danze con il fuoco.

E’ il ricco programma di Rolling Truck Street Food, in programma a Viggiù da venerdì 1 a domenica 3 settembre.

Venerdì dalle 18 alle 24 e poi sabato e domenica dalle 12 alle 24, in piazza Albinola, un lungo weekend all’insegna dello street food di qualità, con tante occasioni di intrattenimento per grandi e bambini.Musica live con diverse band, dj set, giochi e animazione per i più piccoli e gli artisti di strada di Pimiento Fire.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio e sarà anche l’occasione per festeggiare il 40° di fondazione dell’Aido intercomunale.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.m.