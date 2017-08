Strisce blu a pagamento in viale Belforte

L’estate delle novità nei parcheggi. Ora tocca al tratto di viale Belforte che porta a Biumo Inferiore, dove da questa mattina sono comparse le strisce blu a pagamento.

Si tratta di una delle vie dove la giunta comunale ha deciso di estendere il pagamento della sosta, per arrivare alla realizzazione di 1800 nuovo stalli a pagamento nei punti dove prima vi erano gli stalli bianchi, liberi o con il disco orario. Una decisione che rientra nel quadro del piano della sosta, che deve scattare il primo di settembre.

Se avete dunque bisogno di un abbonamento per parcheggiare leggete qui : il piano prevede degli abbonamenti per gli utenti frequenti, degli abbonamenti con zone dedicate per i pendolari che prendono il treno e hanno bisogno di lasciare l’auto a Varese. Aumentano le zone con la fascia blu a pagamento, ma sono stati concessi ai residenti alcuni benefici come il parcheggio gratuito della prima auto nelle vie adiacenti alla propria, e chi ha una vettura con gpl e trazione ecologica che potrà sempre parcheggiare gratis.

Le strisce blu sono già arrivate in zone quali via Tonale, via Ledro, al sacro Monte, alle stazioni, ospedale Del Ponte e presto anche in altre zone dei quartieri arriveranno. Il comune non ha comunicato ancora l’elenco completo, e dunque i cittadini stanno apprendendo giorno per giorno le novità.