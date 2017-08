Strisce blu alle scuole, ora pagano anche i prof

Si paga il parcheggio anche vicino alla scuole. In questo week end e fino a martedì 29 agosto il comune di Varese sta realizzando le nuove strisce blu a pagamento in quasi tutti gli stalli della zona Casbeno-questura-scuole. E’ una rivoluzione per il quartiere che ospita tanti lavoratori e studenti ogni mattina e che costringerà centinaia di automobilisti al pagamento di una somma di denaro per poter lasciare l’automobile in sosta.

L’impatto più forte è probabilmente che subirà il comparto scolastico di via 25 aprile, via Bartolone, via Monterosa, Via Dante, dove tanti utenti degli uffici ma soprattutto delle scuole, compresi gli insegnanti e i lavoratori, lasciavano fino a oggi gratuitamente la vettura per tutto il giorno.

Agli insegnanti il comune di Varese propone di sottoscrivere l’abbonamento di parcheggio mensile, e ha infatti inserito le vie 25 aprile, Bertolone e Dante (oltre a quelle in altre zone della città) al parcheggio con l’abbonamento denominato “utenti frequenti” (ma vi possono parcheggiare anche tutti gli altri cittadini), che costa 55 euro al mese. Dunque, per i prof è iniziata l’era del pagamento del parcheggio, a meno di utilizzare il mezzo pubblico per andare in classe.

La zona di Casbeno è stata già massicciamente ricoperta di strisce blu e l’accoglienza della popolazione non è ovviamente, in questo momento, molto positiva. In qualche caso sono state realizzate scritte sui cartelli. Un cittadino ha attaccato un foglio con un verso tratto dalla canzone “Il cielo è sempre è sempre più blu” di Rino Gaetano per ironizzare. Su facebook girano dei “meme” ironici con la città divisa in tante strisce blu anche tra i cortili dei bar. Insomma, si scherza e ci si arrabbia, si discute e ci si divide.

Il tema di fondo per il sindaco Galimberti e la giunta è quello di regolamentare la sosta, togliere il traffico dalle strade e combattere la sosta selvaggia, alzando alcune tariffe ma garantendo sempre il posto auto. Il parcheggio diventa però gratuito per i residenti in centro con un’auto sola, per chi ha un reddito basso e per le auto ibride ed elettriche. Gli abbonamenti utenti frequenti e pendolari hanno un certo costo, ma per la giunta è mediamente sostenibile e comunque scontato per chi ha redditi bassi. Viene poi attivata la possibilità di salire sul bus gratuitamente, a chi parcheggia allo stadio ( e poi anche all’Iper, al Carreofour di Bizzoero e alla Schiranna, al costo di 10 centesimi al giorno).