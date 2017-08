Strisce blu anche al Sacro Monte

via Morosini

Prosegue a Varese il cambio della segnaletica derivante dal nuovo piano della sosta, che prevede un maggior numero di parcheggi a pagamento sparsi nei luoghi più significativi della città. Le strisce blu, infatti, dopo il centro città e gli ospedali, sono arrivate anche a Piazzale Pogliaghi e limitrofi, cioè agli spazi al sacro Monte.

La tariffa è diversificata in base alla durata della sosta: 1 euro per una sosta di massimo un’ora e 30 minuti, 3 euro per una sosta fino a 4 ore dopo la prima ora e 30 minuti e 5 euro oltre le 4 ore.