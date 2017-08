Studenti da tutto il mondo a Maccagno

Foto varie

Lunedì 28 agosto 2017 alle ore 15 all’Auditorium comunale di Maccagno (via Pietro Valsecchi 23) si terrà il momento finale di un Workshop che si tiene a Maccagno con Pino e Veddasca da sabato 19 Agosto che coinvolge 20 studenti provenienti da tutto il mondo.

Si tratta del secondo anno consecutivo che si tiene questo incontro, nato dalla collaborazione del Prosindaco di Veddasca Nicola Marinello con la Facoltà di Architettura della Chinese Culture University di Taipei, nello Stato di Taiwan e, in particolare, con il Professor Alessandro Martinelli.

“Six Sites, Another Landscape” (“Sei siti, un altro paesaggio”) è il titolo di questo lavoro, durante i quali gli studenti (accompagnati da tre Assistenti della C.U.U.) proveranno a reinterpretare luoghi di particolare interesse sia sul lago che in montagna.

«Un’esperienza affascinante, tenuto conto che gli studenti laureandi provengono, oltre che da Taiwan, anche da Cina, India, Gran Bretagna, Russia e Francia.

Quest’anno, la presentazione avverrà alla presenza dell’Ambasciatore Javier Ching-shan HOU, politico e diplomatico di lungo corso che ha voluto personalmente intervenire dall’Ufficio di Rappresentanza di Taiwan a Roma per testimoniare l’attenzione del Governo del Paese asiatico verso le nuove forme di collaborazione con l’Occidente», commentano dall’amministrazione comunale.

Al termine dell’incontro in Auditorium, la delegazione si sposterà al Civico Museo per una visita della Mostra in corso e per uno scambio culturale con l’Associazione “MusicArte” di Luvinate, che da quest’anno collabora con il Comune nell’organizzazione del “Maccagno Lake Festival”.

Per l’Italia, oltre al Sindaco Fabio Passera e gli Amministratori di Maccagno con Pino e Veddasca, saranno presenti l’Onorevole Angelo Senaldi e il Consigliere Provinciale Paolo Bertocchi.