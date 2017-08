Studenti e neolaureati non saranno più sfruttati. Nasce lo sportello sui contratti

L’Università degli studi dell’Insubria e gli ordini dei consulenti del lavoro di Varese e Como hanno sottoscritto due convenzioni per diffondere la cultura dei diritti e dei doveri del mondo del lavoro tra studenti e neolaureati e di agevolare la carriera dei laureandi che intendono intraprendere la professione di consulente del lavoro. Le convenzioni sono state sottoscritte Sono state sottoscritte dal rettore Alberto Coen Porisini e dai presidenti dei due ordini: Vera Stigliano per Varese e Paolo Frigerio per Como. (foto sopra, Vera Stigliano e Alberto Coen Porisini)

In particolare per quanto riguarda l’ordine dei consulenti del lavoro di Varese, si è rinnovato l’accordo che prevede per i laureandi del corso di laurea triennale in economia e management e del corso di laurea magistrale in economia diritto e finanza d’impresa la possibilità di svolgere 6 mesi dei 18 complessivi di praticantato, durante il corso di studi, abbreviando così il periodo di tirocinio necessario per accedere all’Esame di stato.

Inoltre è stato istituito uno “sportello contrattualistica”: grazie alle due convenzioni sottoscritte i consulenti del lavoro mettono a disposizione di studenti e laureati da non più di 12 mesi uno sportello dedicato al mondo del lavoro. I ragazzi potranno prendere appuntamento con un consulente dell’ordine per sottoporre eventuali dubbi o perplessità riguardo ai contratti o a proposte di lavoro o collaborazione, per chiarire clausole, mansioni, busta paga, diritti e doveri tra collaboratore e datore di lavoro. Il servizio – reso gratuitamente – sarà attivo a partire dal prossimo mese di settembre. Gli studenti e i neo laureati potranno contattare gli esperti via e-mail a un indirizzo che sarà creato ad hoc. Il servizio è organizzato in collaborazione con l’ufficio orientamento e placement dell’ateneo.

«La figura del consulente del lavoro è sempre più centrale e fondamentale per le dinamiche imprenditoriali; la professione del consulente del lavoro è peraltro uno degli sbocchi naturali per i laureati in Economia sia triennali, sia magistrali. Ringrazio l’Ordine dei Consulenti che ha voluto attivare uno sportello al servizio di tutti i nostri laureati, spesso disorientati di fronte al quadro normativo sempre più complesso. Sono certa che i nostri ragazzi sapranno approfittare di questa grande opportunità» sottolinea la professoressa Maria Cristina Pierro, direttore vicario del dipartimento di economia e presidente del corso di Laurea in economia diritto e finanza d’impresa.

«L’ordine dei consulenti del lavoro di Varese vuole contribuire all’educazione civica degli studenti varesini mettendo a disposizione dei ragazzi le competenze dei propri professionisti perché siano più consapevoli delle dinamiche, dei diritti e dei doveri che muovono il mondo del lavoro» spiega Vera Stigliano, presidente dell’ordine di Varese.

«Nell’ottica della cd. “funzione sociale e di garanzia di legalità”, quasi super partes, attribuita nel corso degli anni alla figura del consulente del lavoro di Como, e più volte ribadita nei congressi nazionali di categoria dai più alti funzionari del ministero del lavoro, il consiglio dell’ordine provinciale, ha aderito con entusiasmo e disponibilità al progetto sperimentale, rivolto agli studenti universitari e ai neolaureati dell’università dell’Insubria» dichiara il presidente dell’ordine di Como, Paolo Frigerio, che esprime anche la volontà del Consiglio Provinciale di Como, di rinnovare – analogamente a quanto già fatto a Varese – anche a Como la convenzione che permette agli studenti dei Corsi di Laurea in materie giuridiche di accorciare l’accesso alla professione, di Consulente del lavoro, abbreviando il periodo di tirocinio necessario per essere ammessi all’esame di abilitazione alla professione.