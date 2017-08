Successo per le gare “ferragostane” degli Arcieri Varese

Foto di tiro con l'arco

Due giorni di gara hanno arricchito l’agosto degli Arcieri Varese che hanno organizzato due appuntamenti al campo di tiro di Calcinate degli Origoni.

Sabato 12 si sono confrontati gli specialisti dell’arco olimpico mentre domenica 13 è stata la volta degli atleti del compound; in entrambi i casi sono stati assegnati punti utili per le qualificazioni ai campionati italiani all’aperto.

Ben 36 le società sportive rappresentate a Varese: oltre ai tiratori lombardi si sono presentati alcuni club provenienti da Lazio, Friuli, Piemonte e Veneto. Nell’arco olimpico la vittoria delle qualifiche è andata a una vedette della specialità, Carla Frangilli della CAM Gallarate davanti a Loredana Castiglioni degli Arcieri Varese. Tra i senior maschili successo invece di Stefano Trevisani (San Bernardo) con il varesino Nicolò Rolandi che è arrivato al bronzo.

La gara master maschile è andata ad Alberto Cagnazzi (Grande Milano) davanti

ad Antonio Corvaglia degli Arcieri Valceresio.

La gara di arco olimpico ha visto la partecipazione anche di due atleti che si allenano al College universitario dell’Insubria: Chiara Rebagliati ha vinto l’oro juniores femminile mentre Simone Lazzaroni è stato argento tra i maschi.

Dopo la fase di qualifica è stata la volta di quella a scontri diretti, alla quale ha assistito anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti. Doppio oro per gli Arcieri La Sorgente che hanno vinto l’assoluta maschile con Alessandro Cogliati e la categoria allievi e master con Federico Novati. In campo femminile successo di Katia Moretto (Leonessa) nella gara assoluta e per Mercedes Falgueras (Cusago) nella prova per allievi e master. Beatrice Prandini (Lodigiani) ha invece vinto la categoria ragazzi.

La gara per Arco Compound di domenica ha visto la presenza di numerosi specialisti di primo piano a partire da Irene Franchini, portacolori delle Fiamme Azzurre giunta a Varese direttamente dalla World Cup di Berlino. L’azzurra ha vinto la prova senior femminile sia in fase di qualifica sia negli scontri diretti. In campo maschile (ha gareggiato anche un altro atleta di livello internazionale, Giuseppe Seimandi) il successo delle qualifiche è andato ad Antonio Pompeo degli Arcieri delle Alpi; dopo gli scontri diretti però, a vincere è stato Matteo Bonacina degli Arcieri Castiglione Olona.

Gli altri vincitori della prima fase di gara sono stati Francesco Vailati Franchini (Tre Torri Cardano – Master Maschile), Mariaraffaella Motta(Arcieri del Borgia – Master Femminile), Luca Toppio (Malpaga – Junior Maschile), Sara Ret (Cormons – Junior Femminile), Paola Natale (Malpaga – Allievi Femminile).