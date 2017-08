Successo per l’Orchestra della Svizzera italiana in Austria

musica classica

Si è svolto giovedì 24 agosto al Congress Center di Villach in Austria, il primo concerto dell’Orchestra della Svizzera italiana e del suo direttore principale Markus Poschner nell’ambito del Carintischer Sommer. E’ stato riproposto fuori dai confini nazionali Rileggendo Brahms, il progetto realizzato dall’OSI e Markus Poschner nel 2015/16 per la prima stagione nella nuova Sala Teatro del LAC. Registrate live dalla RSI, le quattro Sinfonie sono state pubblicate su DVD nel dicembre 2016 da Sony Classical in un prezioso cofanetto.

Una rilettura dell’opera di Brahms diversa, che si basa sulla tradizione di Meiningen, molto vicina alle intenzioni interpretative dello stesso Brahms. Il pubblico presente ha apprezzato moltissimo l’interpretazione e ha applaudito calorosamente, con sonori “bravo” rivolti sia a Poschner sia all’OSI.

Un progetto e una tournée resi possibili grazie a Helsinn, Partner Internazionale OSI. La tournée è inoltre sostenuta da Pro Helvetia.