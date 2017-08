Suspence e azione di ferragosto al cinema

atomica bionda charlize theron

I nuovi film dell’estate regalano suspence e azione.

Il 12 agosto è uscito nelle nostre sale Monolith, una pellicola italiana che dà vita all’incubo di ogni genitore.

Una madre si mette in viaggio col figlioletto di 2 anni a bordo della Monolith, l’auto più sicura mai inventata.

Purtroppo però durante una sosta nel deserto la donna rimane chiusa fuori con il piccolo in auto, senza la possibilità di aprire le portiere. Sola in mezzo al nulla e disperata, la protagonista ha solo poche ore prima che il sole rovente trasformi la Monolith in un ambiente soffocante per il povero figlio…

Atomica bionda arriva al cinema giovedì 17 agosto.

1989, poco prima dell’inizio della Guerra Fredda. Charlize Theron interpreta il migliore agente segreto al servizio della Regina, ingaggiata per una missione di cruciale importanza: dovrà recarsi a Berlino per recuperare la lista di spie in azione sotto copertura nella capitale tedesca, il motivo per cui un agente dell’M16 è stato eliminato.

Con l’imminente caduta del Muro, l’addestratissima Lorraine dovrà muoversi il più velocemente possibile…

