Suspiria e polenta col latte: torna la festa della Montagna al campo dei Fiori

Festa della montagna con gli alpini

Sta per tornare uno dei più attesi appuntamenti dell’estate varesina: la Festa della Montagna, organizzata dagli alpini di Varese al Campo dei Fiori.

Comincerà infatti mercoledì 9 agosto, per concludersi martedì 15: con un programma non solo ricco dei grandi classici – polenta e latte, polenta e zolla, polenta con lo zampone, trippa e nervetti, solo per citarne alcuni – ma anche di eventi collaterali: alcuni dei quali ormai diventati tradizione per la festa, come la 13esima Moto adunata alpina (quest’anno domenica 13) o la messa di Ferragosto alle Tre Croci, alle 11 con pranzo finale.

Ma anche nuove apprezzatissime tradizioni, come le visite guidate alla grotta Marelli o all’osservatorio: quest’ultima è prevista per i giorni sabato 12 e domenica 13 agosto alle 15, prenotando presso la cassa della Festa della Montagna entro le 12 del giorno stesso..

TUTTI I GIORNI ALLA GROTTA MARELLI

E’ diventata uno dei principali eventi della festa: la visita guidata alla Grotta Marelli, di solito chiusa al pubblico e destinata solo agli speleologi. In tutti i giorni della festa invece si potrà fare questa eccezionale visita accompagnati dalla guida specializzata Donatella Reggiori. La grotta fa parte delle 150 presenti nel Parco Regionale del Campo dei Fiori e alla quale si può accedere dal giardino del vecchio Grand Hotel: entrare in grotta sarà l’occasione per capire la formazione del territorio tra oceani giurassici e fenomeni carsici, testimonianza di avvenimenti del lontano passato, come cambiamenti climatici, intense erosioni o eventi sismici e ritrovamenti di ossa fossili dell’orso delle caverne.

L’escursione non è difficile ma si raccomandano comunque attenzione nella discesa, scarponcini antisdrucciolo, e una felpa o giubbotto impermeabile per affrontare il fresco della grotta, qualunque sia la temperatura esterna: nella grotta Marelli la temperatura infatti è costante durante tutto l’anno sui 10/12 gradi °C circa, mentre l’umidità è del 99%. Inoltre, la grotta non è adatta a persone con difficoltà motorie oppure claustrofobiche. Il Parco Regionale Campo dei Fiori fornirà i caschetti per entrare, con 2 euro di contributo per il noleggio: i gruppi potranno essere al massimo di 10 persone, la prenotazione è in loco.

Dentro la Grotta Marelli (inserita in galleria)

IL GRANDE CLASSICO: LA MOTOADUNATA

Domenica 13 agosto si terrà un grande classico della festa della Montagna: è infatti il giorno della la 14^moto adunata alpina, che raduna in un colorato e allegro pot pourri alpini e moto di ogni età, in salita verso il campo dei Fiori.

La concentrazione è fissata per le 8.30 in Piazza Repubblica, nel pieno centro di Varese, dove fino alle 10.30 sarà possibile iscriversi alla manifestazione. Seguirà un giro tra le vie cittadine inframmezzato da un aperitivo, offerto dal Gruppo Alpini di Varese. Alle 13.00 l’arrivo al Campo dei Fiori per il pranzo.

Le premiazioni saranno alle 15.00 e saranno tra le più varie: dal primo alpino iscritto al pilota più anziano, dalla moto più nuova alla donna pilota più giovane. motoraduno festa alpini di Varese 2010

IN ATTESA DEL REMAKE: IL PRIMO SUSPIRIA AL GRAND HOTEL

Il “Grand Hotel Campo dei Fiori”, capolavoro del liberty varesino è da sempre un luogo magico e un po’ terrificante nelle giovani menti dei varesini: proprio per questo è stata ideata una serata speciale cinematografica e “de paura”: dopo il grandissimo successo della proiezione di Shining nei giorni scorsi, quest’anno la serata di film è stata pensata ancora più in grande.

Prima di tutto, verrà proiettata una selezione di cortometraggi di giovani autori tutta speciale: sono infatti scelti dalla sezione “Inferno” del Festival Internazionale Cortisonici. Poi, in attesa del remake che vede tra i protagonisti anche Tilda Swinton, girato proprio nei locali del grand Hotel Campo dei Fiori, si potrà rivedere la pellicola originale di Suspiria l’inquietante horror di Dario Argento che quest’anno compie quarant’anni.

Gli scatti di Giuseppe Marangon danno l'idea di come si sta trasformando l'albero al Campo dei Fiori

UN CAFFE’ CON VARESENEWS A 800 METRI D’ALTEZZA

Tra gli eventi dell’anno ci siamo anche noi, con un’edizione speciale di Indovina chi porta il caffè?

Alle 18 di giovedì 10 agosto il direttore e i redattori di Varesenews saranno infatti alla Festa non solo per raccontarvi la loro ventennale storia, ma anche e soprattutto per conoscervi meglio e ascoltare suggerimenti, proposte, idee, problemi dei lettori. Vi aspettiamo numerosi.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

sabato 8 agosto

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata.

dalle 17.30 – Santa Messa prefestiva.

dalle 20.30 – Escursione guidata al Forte di Orino, a cura delle GEV del Parco Campo dei Fiori. Per info Emilio Bulgheroni 335 8451586

dalle 21.00 – Concerto Jazz, Paolo Tomelleri Quartet.

domenica 9 agosto

MOTO ADUNATA.

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata.

dalle 16.00 – Laboratorio di Recupero e Riciclo “Le Scatole delle Meraviglie” by Lu Demo

lunedì 10 agosto

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata

dalle 21.00 – Serata di Cabaret, Francesco De Chiara e Riccardo Limoli

martedì 11 agosto

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata

dalle 15.30 – Visita guidata all’Osservatorio Schiapparelli, prenotazione obbligatoria alla cassa della Festa della Montagna entro le ore 12 del 11/8/15, a cura del personale dell’Osservatorio

dalle 18.00 – Visita guidata “iL LIBERTY AL CAMPO DEI FIORI”, a cura di IMMAGINA

dalle 21.30 – Proiezione commentata “SITI UNESCO NEL TERRITORIO VARESINO” a cura di IMMAGINA

mercoledì 12 agosto

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata

dalle 15.30 – visita dell’Osservatorio Schiapparelli, prenotazione obbligatoria alla cassa della Festa della Montagna entro le 12 del 12/8/15, a cura del personale dell’Osservatorio

dalle 21.00 – Concerto Coro ANA Campo dei Fiori

giovedì 13 agosto

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata

dalle 15.30 – Visita guidata all’Osservatorio Schiapparelli, prenotazione obbligatoria alla cassa della Festa della Montagna entro le 12 del 13/8/15 a cura del personale dell’Osservatorio

dalle 18.00 – Visita guidata “iL LIBERTY AL CAMPO DEI FIORI”, a cura di IMMAGINA

dalle 21.30 – Proiezione “SHINING” film horror del 1980, a cura di IMMAGINA

venerdì 14 agosto

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata

dalle 17.00 – Escursione guidata alla scoperta della Frontiera Nord

dalle 21.30 – Proiezione le tracce della Grande Guerra sulle nostre montagne

sabato 15 agosto

alle 11.00 – Santa Messa – Altare delle Tre Croci. In memoria di tutti i caduti senza croce

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata

domenica 16 agosto

dalle 10.30 – Santa Messa

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO

16.00 – Chiusura STAND GASTRONOMICO

INFO E ORGANIZZAZIONE

Come sempre, la Festa della Montagna è organizzata con il patrocinio di Provincia e Comune di Varese, l’Associazione Nazionale Alpini -Sezione di Varese, il Gruppo Alpini di Varese, Immagina Arte Cultura Eventi e Parco naturale Campo dei Fiori.

Lo stand gastronomico è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23.

Giovedì 10 agosto e sabato 12 dalle 17.30 in poi si potrà salire solo con i mezzi pubblici: le info nel sito che segnaliamo qui sotto.

Per informazioni, si può visitare www.gruppoalpinivarese.it, oppure chiamare lo 0332.1700633, il recapito telefonico della festa della Montagna.