Suzanne in finale per Miss Africa Italy

Ci sarà anche una varesina in finale per l’elezione di “Miss Africa Italy 2017”, il concorso di bellezza dedicato ai colori africani.

Si tratta di Suzanne Ntumba di origine della Repubblica democratica del Congo residente a Varese.

La giovane si è imposta nella selezione che si è tenuta a Milano dove si svolgerà anche la finale il prossimo novembre.

Entusiasta il commento di Suzanne: « Ho sfilato con un costume che ho creato personalmente. Non mi piace fare sempre le stesse cose, mi piace inventare qualcosa di nuovo, qualcosa di insolito che non si vede in giro».

sito ufficiale: www.missafricaitaly.com e pagina FB: www.facebook.com/GruppoEuropaMilanoCertosa