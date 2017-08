Sventata truffa telefonica su finto incidente

Una lettrice ci ha segnalato un tentativo di truffa nei confronti della madre, avvenuta con una telefonata.

Sconosciuti hanno chiamato la madre ottantenne chiedendole se era lei la tal signora. L’uomo ha detto di essere un avvocato e che doveva comunicarle che il figlio aveva fatto un incidente mentre stava andando con la bambina a Milano. L’uomo conosceva nome e indirizzo della vittima. Era in possesso di indicazioni vere, tranne per l’incidente e ovviamente tranne il fatto che il telefonista fosse in buona fede. L’uomo ha detto di trovarsi presso una stazione dei carabinieri, che il figlio non aveva l’assicurazione della macchina e doveva pagare oltre all’assicurazione anche tre multe. E’ seguita una serie di domande per chiedere spiegazioni.

“Chi mi dice che siete un Avvocato e siete in caserma? Si sente che succedono tante truffe a carico di anziani e anche se ho 80 anni ho ancora il cervello buono. Passatemi mio figlio o lo chiamo sul cell” ha detto l’ottantenne.

“Se lei telefona sul cellulare di suo figlio rispondiamo comunque noi” ha risposto la voce dall’altro capo del telefono.

Quando le hanno passato un’altra persona la signora ha capito senza indugio che era qualcuno che si era spacciato per il figlio: “Mamma, Mamma, ti prego paga tutto che io sono rovinato…“.

Lei non ha riconosciuto la voce, e quindi ha avuto la prova che si tratava di un raggiro. Ha detto: “siete dei truffatori”. E ha interrotto la comunicazione. Quindi ha chiamato il figlio e verificato che stava bene. La lettrice ha deciso di raccontare la storia per mettere in guardia i lettori. La truffa del finto incidente del figlio è una delle più classiche, denunciate nei corsi agli anziani da polizia e carabinieri.