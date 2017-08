Taddei (Avt): “A settembre parte il parcheggio dello stadio”

E’ inutile ripeterlo, ma la mano di Avt nel nuovo piano che sta rivoluzionando la sosta a Varese c’è, ed è pesante. Franco Taddei, presidente della società comunale, era oggi in comune per osservare il debutto dello sportello dedicato agli abbonamenti e ai pass.

Ci è sembrato soddisfatto, anche se Taddei ha ben chiaro che, dopo le critiche piovute in questi mesi sull’attivazione dei 1800 stalli blu a pagamento, che ovviamente non sono stati ben digeriti dalla città, è arrivato il momento di mostrare il piano nella sua completezza.

Che significa, in sostanza, una dose massiccia di novità in cui una parte dei cittadini ci guadagna (ad esempio i residenti in centro con un’auto sola) mentre un’altra parte ci perde, certamente, come esborso economico. Secondo Avt però i cittadini guadagneranno un miglioramento della viabilità generale sulle strade.

“Già – spiega Taddei – perché occorre capire che l’obiettivo finale è quello di razionalizzare l’uso della città. Questo piano della mobilità cerca di ridurre la presenza ingolfante sulle strade di chi cerca continuamente il posto auto. Invece, con un’alternanza ben temperata di soluzioni, ognuna adatta all’utente e alle sue esigenze, si vuole alla fine arrivare a un maggiore ordine. La questione del voler fare cassa – osserva Taddei – non è reale. Basti pensare che i 1800 nuovi stalli sono compensati dai circa 2mila utenti residenti e che buona parte potrebbero essere occupati da questi. Le strisce blu servono per regolamentare e mettere fine al parcheggio selvaggio“.

Detto questo, Taddei annuncia i prossimi passi (nel video l’intervista): “E’ stato realizzato l’appalto per i nuovi parcometri – racconta – che sono tecnologicamente più avanzati. Trenta sono già arrivati, altrettanti arriveranno a breve. I quattro parcheggi a corona, dove si potrà lasciare l’auto al costo di 10 centesimi viaggiando gratuitamente in bus, partiranno scaglionati. Il primo settembre inizieremo con quello dello stadio – conclude – dove posizioneremo a breve i parcometri; gli altri seguiranno successivamente”.