Talent show gazzadese, aperte le iscrizioni

Tempo libero generica

Aperte le iscrizioni per il talent-show gazzadese che si svolgerà venerdì 8 settembre. Possono partecipare solisti, band e gruppi vocali. Come ogni anno a settembre, da domenica 3 a domenica 10, si svolgerà la festa patronale S.Croce del paese di Gazzada che quest’anno cerca solisti e gruppi che abbiano voglia di mettersi in gioco durante la serata di venerdì 8 settembre.

L’evento, che si intitola G Factor, è organizzato insieme all’Associazione Culturale Music Secrets di Gazzada Schianno e si svolgerà a partire dalle ore 21.00 presso l’oratorio di Gazzada in via Azzate 23.

Tre le categorie in gara: UNDER (tutti i concorrenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni), OVER (tutti i concorrenti di età superiore ai 25 anni) , GRUPPI (tutte le formazioni musicali composte da almeno due persone)

Per iscriversi è necessario compilare il modulo che si trova scaricabile sulla pagina dell’evento facebook dedicato (goo.gl/ziddKY) e inviarlo alla mail gfactor17@gmail.com. Verranno prese in considerazione solo le prime tre candidature per categoria effettuate entro il 20 agosto, mentre la quarta fungerà da riserva.

Verranno premiati i primi tre classificati in assoluto, indipendentemente dalla categoria, grazie alla somma dei voti della giuria di professionisti e della giuria popolare presente che potrà votare tramite sms. Questi i premi, sponsorizzati dalla scuola Music Secrets: per la categoria gruppi, la registrazione di una demo live, per le categorie under e over, lezioni di perfezionamento.

Tutte le info riguardanti la modalità di partecipazione, il regolamento e i dettagli relativi al materiale musicale da consegnare agli organizzatori si possono trovare qui goo.gl/ziddKY o scrivendo alla mail gfactor17@gmail.com.