“Tasse selvagge sui varesini”

“Varese si muove” ma in modo vessatorio e selvaggio. Definito dalla Giunta, Piano sosta, l’aver tratteggiato di blu, l’intera città, in modo barbaro non ci convince.

Fare cassa, anche a spese della sofferenza e del bisogno dimostra un cinismo unico da chi ha architettato il Piano e chi pedissequamente lo ha approvato. Non ci opponiamo acriticamente alla sistemazione delle aree di sosta e all’aumento dei posti a pagamento ma, alla richiesta di aumento di prelievi dalle tasche del cittadino, deve corrispondere quantomeno la conservazione dei servizi esistenti e la distinzione netta con le aree di sosta in zone sensibili.

Nell’un caso e nel’altro ci pare l’Amministrazione abbia tenuto conto di queste considerazioni. Per citare un caso, aver cancellato il servizio di vigilanza d’avanti alle scuole, giustificandolo come elisione di una spesa! Insomma una spending review dei poveri. Incassare gabelle poi dalle aree del bisogno la riteniamo una cosa immorale. Riempire di stalli blu, cimiteri, ospedali e scuole non è accettabile se si pensa che per andare a trovare un parente in ospedale o un defunto al cimitero deve essere anche tassato.

Oltre a fare appello al Sindaco Galimberti affinchè si modifichi il piano, tenendo conto anche di queste delicate motivazioni, riteniamo opportuno che alla ripresa delle attività Destra Italiana si attivi per contestare a questa amministrazione una una politica generele dedita solo “all’incasso”.

Francesco Marcello Circolo Destra Italiana