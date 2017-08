Tempesta e danni, lavori e chiusure temporanee

La tempesta di venerdì sera ha lasciato molti danni nei parchi pubblici comunali e su alcune vie. Per ripristinare alberi e rami caduti sotto le forti precipitazioni e vento, il Comune di Malnate ha deciso di interdire temporaneamente l’ingresso ai parchi e ad alcune vie che necessitano manutenzione.

Questo il comunicato:

A causa della importante ondata di maltempo occorsa venerdì 18 agosto u.s. si informa la cittadinanza che:

– l’accesso al parco publico di Villa Braghenti è parzialmente interdetto per verifiche in corso sulla stabilità delle piante ad alto fusto

– l’accesso al parco I Maggio è completamente interdetto (viene garantito esclusivamente l’accesso ai fruitori dei corsi attivi presso la Fonderia delle Arti, con accesso dal cancellone di Via Savoia in orari prestabiliti, con apertura a cura della Fonderia delle Arti stessa). Sarà ripristinato l’accesso, ad esclusione della zona opportunamente delimitata, a partire dal 22 agosto 2017

– la pista ciclopedonale Rovera-San Salvatore è momentaneamente chiusa per lavori di rimozione degli alberi che ne ostruiscono il transito

– la Via I Maggio – come da ordinanza n. 90 del 19.08.2017 – è interdetta al traffico, a partire dal civico 32, a causa di frana sulla sede stradale in Comune di Cagno, che ha provveduto ad emettere propria ordinanza

Seguiranno aggiornamenti sullo stato dei lavori