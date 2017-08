Tempesta sul varesotto: volano tetti e cadono alberi

Nubifragio sul varesotto, 18 agosto 2017 - Valle Olona

Un violento nubifragio si è abbattuto sul Varesotto nella serata del 18 agosto 2017. Particolarmente colpita Varese e i comuni limitrofi, ma segnalazioni dei lettori sono giunte anche dalla zona del lago maggiore e del Gallaratese.

Galleria fotografica Nubifragio sul varesotto, 18 agosto 2017 4 di 7

Decine le segnalazioni ai vigili del fuoco.

In viale Belforte e a Giubiano sono letteralmente volati dei tetti in lamiera da alcuni condomini, mentre ci sono diverse segnalazioni di alberi caduti sulle strade, come ad esempio a Buguggiate, Malnate, Capolago, viale Borri verso Lozza. A Cantello sono caduti più alberi e hanno colpito anche due auto in sosta.

Allagamenti sono segnalati in strada in viale Europa e a Valle Olona.

Diversi i black-out segnalati, in particolare nella fascia del lago di Varese e in città.