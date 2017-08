Temporali in arrivo dalla serata

Temporali forti in arrivo su tutta la fascia prealpina e alpina, dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 agosto.

Regione Lombardia ha emesso avviso di criticità a partire dalle 18 anche per l’area Laghi e Prealpi varesine, con “codice arancione” per temporali e rischio idrogeologico e “codice giallo” (ordinaria) per il rischio idraulico (piene di fiumi e torrenti, lento smaltimento delle acque). Nell’area dell’alta pianura – Gallarate, Busto e Legnano – è invece prevista la sola criticità per temporali.

I temporali saranno possibili dalla serata di oggi al mattino di domani, venerdì 11 agosto. Per la giornata di venerdì il meteo sarà ancora instabile, con fenomeni anche intensi e possibili grandinate, con miglioramento nella serata.