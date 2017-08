Tenta di rubare le biciclette parcheggiate in stazione, denunciato

Abbiamo fatto un giro alla stazione Nord e a quella delle Ferrovie dello Stato per sentire l'umore di chi le frequenta in vista delle amministrative

Tenta di rubare le bici parcheggiate in stazione. I carabinieri di Busto Arsizio sono intervenuti nella serata di venerdì 4 agosto e hanno denunciato per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere o utilizzati per effrazione un uomo di 27 anni.

Si tratta di un cittadino nigeriano ospite con status “richiedente asilo” nella struttura denominata “Centro ospitalità per profughi KB s.r.l.” di Gorla Minore, sorpreso all’interno del parcheggio della stazione ferroviaria FS di piazza Volontari della Libertà, mentre era intento a forzare i lucchetti delle biciclette posteggiate.

L’arnese utilizzato per la commissione del reato è stato sequestrato.