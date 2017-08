Tentano un furto al chiosco, fermati dai Carabinieri

Si è conclusa con due denunce la notte di due giovanissimi di origine straniera, un 18enne salvadoregno residente a Gavirate e un 17enne marocchino di Cocquio Trevisago.

I due, secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino, sono stati autori di un tentativo di furto ai danni del chiosco comunale di via Monfalcone a Caldé, frazione di Castelveccana che si affaccia sul Lago Maggiore.

Dopo aver forzato la saracinesca del locale, i giovani sono stati fermati da una pattuglia dei Carabinieri, allertati da alcuni cittadini che hanno notato il tentativo di effrazione. I due sono quindi stati condotti in caserma a Luino e hanno rimediato una denuncia, pur restando a piede libero. (Foto di repertorio)

Sempre i Carabinieri, quelli in servizio alla Stazione di Cuvio, hanno invece notificato l’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari a un 25enne di Cuveglio. Il giovane era stato denunciato per una vicenda legata allo spaccio di sostanze stupefacenti; il GIP di Varese ha optato per l’arresto, appunto, ai domiciliari.