Terremoto a Ischia, due le vittime

Una scossa di terremoto di 4 gradi della scala Richter ha colpito l’isola di Ischia nella serata di lunedì, causando qualche danno a Casamicciola e Lacco Ameno, due località a nord dell’isola a largo della costa napoletana. È di due vittime accertate e di 36 feriti, nessuno in gravi condizioni, il bilancio della scossa di magnitudo 3.6 (poi ricalcolata di magnitudo 4).

Molte le persone che sono uscite in strada, qualche crollo si è verificato nei due centri più vicini all’epicentro. Una donna è stata ritrovata senza vita dopo essere stata colpita dai calcinacci della chiesa di Santa Maria del Suffragio, mentre il cadavere di una seconda donna è stato individuato sotto le macerie di un’abitazione di Casamicciola. Buone notizie, invece per il nucleo familiare di sette persone che è rimasto imprigionato dopo il crollo della propria abitazione in località La Rita: estratti vivi un uomo (il padre), due donne e , verso le 4, un bimbo di 7 mesi, Pasquale.

Tanto lo spavento per le migliaia di vacanzieri presenti sull’isola in questi giorni di agosto. Tra questi anche sei varesini che hanno raccontato cosa hanno sentito:”Eravamo a cena e abbiamo sentito un boato forte. È durato poco, circa 5 secondi ma lo abbiamo sentito distintamente. Subito dopo abbiamo sentito tante sirene che facevano la spola. Nel nostro albergo non ci sono feriti”.

Aggiornamento alle 8.10 di martedì 23 agosto