“The Cadregas” con Elio nello speciale di X-Factor

Torna X-Factor, torna Elio, torna Mara Maionchi. E fin qui tutto normale. Ma chi c’è anche il noto artista? Ci sono i “The Cadregas”, band composta da artisti varesini e milanesi che hanno un’obiettivo comune: provare a ricreare le atmosfere delle vecchie trattorie milanesi proponendo i canti della tradizione popolare lombarda. Tutti i componenti del gruppo, che ha la propria base a Cislago, hanno alle spalle diversi anni di esperienza musicale live e di collaborazioni con musicisti e cabarettisti di livello nazionale (Paolo Tomelleri, Raul Cremona, Bassistinti, Mamagoose e i Fiati Pesanti, Gazpacho e tanti altri).

Qui la pagina Facebook del gruppo

Proprio nelle ultime ore è stato diffuso un video di presentazione di X-Factor che riprende proprio Elio alle prese con il nuovo programma, accompagnato nel video promozionale dai The Cadregas, in un’atmosfera quasi surreale.

«Abbiamo girato a luglio uno Special per Xfactor con Elio e la Maionchi – spiegano dal gruppo -. Ambientato in un locale retro’ di Milano, lo Spirit de Milan. Con noi che suoniamo le canzoni tradizionali. Ma il bello e’ che poi facciamo un duetto con Elio in una canzone di Jannacci. È stato bello davvero». Lo speciale andrà in onda giovedì sera, 31 agosto, alle 19.25 su SkyUno. «Abbiamo suonato tutto in presa diretta. Con Elio poi a ridere e scherzare tutto il pomeriggio. C’è stata grande affinità! Non so se ci richiameranno per altre cose, comunque alla fine abbiamo improvvisato un sacco facendo divertire tutti».

Per chi volesse conoscere meglio i The Cadregas, il gruppo si esibirà domenica 17 suoneranno al Busto Folk: saranno l’unica band del folk lombardo, insieme a gruppi Irlandesi, scozzesi, etc.