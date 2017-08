Tomassini e Lucchina, Abate specifica

Il 24 novembre arriva davanti al gup di Milano la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Antonio Tomassini, ex senatore di Forza Italia, e Andrea Lucchina, ex direttore generale della sanità lombarda, accusati di concussione poi riclassificata in indebite induzioni a dare o promettere utilità. Si tratta della nota vicenda, nella quale l’imprenditore varesino Sandro Polita ha affermati davanti ai magistrati di aver pagato tangenti in cambio di favori in relazione alla costruzione dell’Hotel di Capolago e all’accreditamento della clinica La Quiete.

In relazione ad alcuni articoli usciti in questi giorni, riceviamo e una specifica. Sulla vicenda interviene anche il giudice Agostino Abate ex pm della procura di Varese: “Non sono mai stato accusato in alcuna sede di aver ignorato una denunzia per tangenti e l’azione disciplinare citata in data 28 maggio u.s. é già stata cancellata dalla Sezione disciplinare del CSM insieme a tante altre.