Torna “Èqualafesta”: cibo, musica e impegno

È ormai tutto pronto per l’appuntamento di fine estate del GIM – Gruppo Impegno Missionario al Parco Boschetto di Germignaga (VA): cibo, musica, divertimento, attività all’insegna del commercio equo e solidale, del consumo critico, dell’intercultura, del rispetto per l’ambiente e per tutte le persone, ma anche una proposta per accendere cuore, stomaco e cervello approfondendo un tema particolare.

Il titolo di questa edizione è “sostegno a distanza per uno sviluppo locale”: «Racconteremo di esperienze, concluse o in corso, nelle quali il sostegno a distanza si è dimostrato uno stimolo per lo sviluppo delle comunità locali, favorendo la permanenza delle persone nei propri territori e il miglioramento delle condizioni di vita – spiegano gli organizzatori -. In particolare la sponsorizzazione di studenti nelle scuole, anche quelle tecniche e professionali, il microcredito, il finanziamento per l’avvio di piccole realtà economiche di agricoltura, pesca, commercio».

«Non mancheranno i ritmi etnici al sabato sera, proposti non da musicisti professionisti ma da ragazzi approdati in Italia che supereranno ogni barriera con il linguaggio universale della musica, mentre domenica pomeriggio, oltre ai mercatini e ad altre attività, ci sarà l’occasione di partecipare allo spettacolo di un ex ragazzo di strada di Bucarest che, grazie all’arte del clown e del circo, si è costruito un futuro conquistandosi un sorriso che diventa contagioso. Altro protagonista assoluto sarà il cibo, con piatti etnici e piatti della tradizione, ingredienti del commercio equo e proposte vegane, accompagnati da favolose birre crude artigianali o da vini prodotti nei terreni confiscati alle mafie. Perché anche nel piatto tutto ha una storia. Durante la festa verranno presentate alcune importanti novità del GIM, che da poco ha costituito una cooperativa sociale (GIM – TERREdiLAGO) che sta lavorando ad un interessante progetto. Ma non roviniamo la sorpresa».

Ecco il programma:

SABATO 26 AGOSTO

ore 17:30 dibattito dal titolo “IL SOSTEGNO A DISTANZA: INVESTIRE NEL FUTURO PER CREARE OPPORTUNITÀ E SVILUPPO LOCALE”

Relatori: Adjoavi Sodjinein Togbevi (coordinatrice associazione APMED – Togo)

Paolo Sormani (associazione VARIOPINTO – Limbiate)

ore 19:30 CENA EQUA-ETNICA-LOCALE

ore 21:00 “SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA” musiche e danze africane raccontano le migrazioni (associazione BALLAFON)

DOMENICA 27 AGOSTO

ore 10:00 MERCATINO DI PRODUTTORI LOCALI E ASSOCIAZIONI

ore 12:30 PRANZO EQUO-ETNICO-LOCALE

ore 16:00 LABORATORI E GIOCHI PER BAMBINI

ore 17:00 “A TU PER TU” spettacolo di clown e giocoleria (Daniel Romila – ass. PARADA)

ore 18:00 APERITIVO E PRESENTAZIONE del nuovo progetto EKONÉ bar & shop

ore 19:30 CENA EQUA-ETNICA-LOCALE