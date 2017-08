Torna il GiustoiNperfetto, mercato all’insegna del “bio”

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa del 141Tour a Castello Cabiaglio, il 15 settembre 2015

Gli organizzatori danno un consiglio: “Venite con la borsa della spesa vuota”. Ma non quella per lo shopping sfrenato, o meglio: si potrà anche fare una grande scorta, ma di prodotti della nostra terra, confetture, conserve, pane, frutta e verdure e persino la birra, realizzata artigianalmente da produttori locali.

È un ritorno alle origini molto amato, quello di Castello Cabiaglio e di questo mercato che si ripete nella bella staguone come appuntamento fisso la prima domenica del mese.

Le strade costellate dai muri di sasso, gli incantevoli vicoli e un panorama che permette di tuffarsi in un verde mare di foglie, fanno do questo borgo un posto dal sapore d’altri tempi.

Oltre ai luoghi, ecco che anche i sapori proposti sono d’altri tempi, eli troveremo indagando su quanto troveremo esposto nei banchi dalle produzioni locali.

Foto varie

Produzioni giuste, ma “imperfette”, intese come non omologate all’industria del cibo perché realizzate a livello artigianale e locale. Soprattutto nei paraggi, in Valcuvia, sono infatti molti i piccoli e piccolissimi produttori che offrono miele, formaggio o anche semplici ortaggi nati da aziende agricole spesso a conduzione familiare.

Un posto, un mercato da scoprire.

La giornata non prevede eventi correlati, ci sarà solo un mercato con venditori bio selezionati dalle 10 alle 17 di domenica 3 settembre.