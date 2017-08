Torna il Sound Track jazz & blues festival

Erano i BUD SPENCER BLUES EXPLOSION i protagonisti del concerto di sabato 25 al Black and Blue festival. Le foto sono di Giovanni Garavaglia

Torna per la 13esima edizione “Sound tracks jazz & blues festival”. Anche quest’anno la manifestazione vede la partecipazione dei comuni di Cerro Maggiore, Nerviano, Busto Garolfo, Legnano, Parabiago e Canegrate

Programma di domenica 3 settembre:

Alle ore 17.30 al centro giovanile di via Bramante, suonerà Joe Valeriano, per tanti anni e’ stato chitarrista e cantante. Segnalato da Vince Payne come migliore interprete italiano, ha partecipato a numerosi festival.

Il pomeriggio continua alle ore 18.00 in piazza della pace con Super Down Home. Sono un duo di rural blues formatosi nel 2016 e composto da Henry Sauda, voce e chitarra acustica, diddeybow e armonica e Beppe Facchetti alla cassa rullante, tambourine e crash. I due artisti formano un combo legato alle tradizioni ma anche al moderno folk che fa da substrato al blues rurale.

La sera in piazza Matteotti, alle ore 21.00, per un concerto con Geno & his rockin dudes, una formazione pensata e guidata dall’artista per suonare con musicisti appassionati di rock and roll anni ‘50 . Musicista e scrittore di libri, Geno ha incontrato per un’indimenticabile intervista, Jerry Lee Lewis ed e stato legato da una lunga amicizia con Chuck Berry con cui ha suonato e cantato nella sua ultima tournè.

In caso di pioggia gli eventi si terranno presso il polo culturale Catarabia (piazza unita’ d’italia 2 ) e l’auditorium san luigi (via Volontari della Libertà 3).

Evento realizzato con il contributo di Gemez Elior s.p.a. e il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione riplive.it di Canegrate.