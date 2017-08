Torna il terrorismo in due capitali europee

Foto varie

Bruxelles, Londra. Il terrorismo torna a colpire le capitali europee. Questa volta a finire nel mirino degli assalitori sono state le forze dell’ordine, che in un caso hanno reagito, uccidendo un terrorista.

Il primo episodio si è consumato in serata in una strada del centro di Bruxelles quando un somalo sulla trentina, al grido di ‘Allah Akhbar’ ha attaccato dei militari in servizio antiterrorismo che hanno risposto sparando, e abbattendolo.

Due soldati sono rimasti leggermente feriti. La procura – riporta l’Ansa – lo sta trattando come un episodio di terrorismo, ma “isolato”. L’attentatore, secondo quanto emerso finora, non infatti era conosciuto per legami con l’estremismo islamico. La scena si è svolta a Boulevard Emile Jacqmain, non molto lontano dalla turistica Grand Place, in pieno centro.

Nella serata a Londra, come riporta il Guardian “un uomo armato con un coltello è stato sottoposto ad interrogatorio dall’anti terrorismo dopo essere stato arrestato fuori da Buckingham Palace venerdì notte” dopo aver ferito in maniera non grave alcuni poliziotti.

Sembra che l’uomo abbia fermato la sua auto vicino ad un mezzo della polizia che ha notato un grosso coltello all’interno dell’auto: quando gli agenti gli hanno chiesto conto dell’arma li ha aggrediti; in questo caso l’attentatore è stato ferito, trasportato in ospedale e successivamente arrestato.