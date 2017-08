Torna la Festa brasiliana: un lungo fine settimana con “Sabor da Tera”

Il nuovo album per tutto quello che ci serve

Torna la festa più colorata dell’estate: la Festa brasiliana organizzata dall’associazione “Sabor da Tera” a Cuasso al Monte, giunta alla 23esima edizione.

Da giovedì 24 a domenica 27 agosto i colori e i suoni del Brasile animeranno il bosco dell’Area Pic nic di Cuasso al Monte tra musica, spettacolo e la cucina con specialità italiane e brasiliane, cocktail fruttati e tanto, tanto divertimento per tutti.

Si inizia giovedì 24 con una serata animata da Dj Christian from Yaga Youthz Sound, che proporrà musica hip hop/trap, dancehall, reggaeton, mainstream e house.

Venerdì 25 e sabato 26 agosto doppia proposta, con dj Adriano e la sua musica brasiliana, latino americana e house, e Dj Christian, cui seguirà lo spettacolo con animazione del gruppo Balança Brasil.

Domenica 27 agosto a partire dalle 15 grande spettacolo per bambini con Mago Magicus & Friends.

In serata musica con dj Adriano e Dj Christian, e gran finale con il gruppo Balança Brasil e i suoi coloratissimi costumi.

Interessante l’iniziativa adottata dagli organizzatori per consentire a tutti di divertirsi in sicurezza; quest’anno sarà infatti disponibile il servizio Minivan, che riporterà a casa chi, dopo la festa, non se la sente di guidare.

Tutti i dettagli del servizio Minivan e della festa sulla pagina Facebook di Sabor da Tera