Torna la motoadunata alpina, è la 15esima edizione

motoraduno festa alpini di Varese 2010

Domenica 13 agosto si terrà un grande classico della festa della Montagna: è infatti il giorno della la 15^moto adunata alpina, che raduna in un colorato e allegro pot pourri alpini e moto di ogni età, in salita verso il campo dei Fiori.

La concentrazione è fissata per le 8.30 in Piazza Repubblica, nel pieno centro di Varese, dove fino alle 10.30 sarà possibile iscriversi alla manifestazione. Seguirà un giro tra le vie cittadine inframmezzato da un aperitivo, offerto dal Gruppo Alpini di Varese. Alle 13.00 l’arrivo al Campo dei Fiori per il pranzo.

Le premiazioni saranno alle 15.00 e saranno tra le più varie: dal primo alpino iscritto al pilota più anziano, dalla moto più nuova alla donna pilota più giovane.

TUTTO IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA MONTAGNA

Mercoledì 9 agosto

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata.

dalle 15.30 – Escursione guidata alla Grotta Marelli

dalle 21.00 – Concerto Jazz, Paolo Tomelleri Quintet.

giovedì 10 agosto

dalle 15.30 – Escursione guidata alla Grotta Marelli

dalle 18.00 – Varesenews “Indovina chi porta il caffè”

dalle 21.00 – Concerto musica etnica “Alleluya band”

venerdì 11 agosto

dalle 15.00 – uscite narranti a cura di “Officinambiente”

dalle 15.30 – Escursione guidata alla Grotta Marelli

dalle 22.00 – disco dance anni 80 a cura di radio Village

sabato 12 agosto

dalle 15.30 – Escursione guidata alla Grotta Marelli

dalle 15.30 – Visita guidata all’Osservatorio Schiapparelli, prenotazione obbligatoria in loco alla cassa della Festa della Montagna entro le ore 12, a cura del personale dell’Osservatorio

dalle 17.30 – santa messa prefestiva

dalle 21.00 concerto Luca Guenna in Wood In Stock

Domenica 13 agosto

dalle 8.30 – MOTO ADUNATA (vedi programma).

dalle 11.00 – santa messa alla chiesetta all’inizio della via Sacra

dalle 15.30 – Escursione guidata alla Grotta Marelli

dalle 15.30 – Visita guidata all’Osservatorio Schiapparelli, prenotazione obbligatoria alla cassa della Festa della Montagna entro le ore 12, a cura del personale dell’Osservatorio

dalle 21 – Concerto Coro ANA Campo dei Fiori

lunedì 14 agosto

dalle 7.30 – 2a Cronoscalata delle Tre Croci Varese – Campo dei Fiori, aperta a ciclisti e podisti (vedi programma nel sito ufficiale)

dalle 15.00 – uscite narranti a cura di “Officinambiente”

dalle 15.30 – Escursione guidata alla Grotta Marelli

dalle 21.30 – selezione di cortometraggi della sezione “Inferno” di Cortisonici e proiezione di Suspiria, di Dario Argento, a cura di MovieRider

martedì 15 agosto

alle 11.00 – Santa Messa – Altare delle Tre Croci. In memoria di tutti i caduti senza croce

dalle 12.00 – Apertura STAND GASTRONOMICO per l’intera giornata

INFO E ORGANIZZAZIONE

Come sempre, la Festa della Montagna è organizzata con il patrocinio di Provincia e Comune di Varese, l’Associazione Nazionale Alpini -Sezione di Varese, il Gruppo Alpini di Varese, Immagina Arte Cultura Eventi e Parco naturale Campo dei Fiori.

Lo stand gastronomico è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23.

Giovedì 10 agosto e sabato 12 dalle 17.30 in poi si potrà salire solo con i mezzi pubblici: le info nel sito che segnaliamo qui sotto.

Per informazioni, si può visitare www.gruppoalpinivarese.it, oppure chiamare lo 0332.1700633, il recapito telefonico della festa della Montagna.