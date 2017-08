Torna “Terra & Acqua”, la festa più inclusiva che c’è

Porto Ceresio - Festa Terra & Acqua 2016

Una domenica di festa per tutti, ma con un’attenzione particolare ai portatori di disabilità.

Galleria fotografica Porto Ceresio - Festa Terra & Acqua 2016 4 di 5

Torna Porto Ceresio “Terra & Acqua”, manifestazione organizzata dal Circolo Velico Ceresio in collaborazione con il Comune, il Centro socio-ricreativo e la Pro loco di Porto Ceresio, e con il sostegno della Comunità montana del Piambello.

L’appuntamento è per domenica 3 settembre, a partire dalle 11 in piazza Bossi. In programma giochi, aperitivo e pranzo in piazza, una passeggiata sul lungolago e uscite in barca con i ragazzi del Circolo velico, e poi musica e merenda per tutti.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.